Аукцион судьбы. Книга 1. Марина Кистяева (книга, 2020) слушать онлайн

"Аукцион судьбы" – остросюжетный любовный роман Марины Кистяевой, первая книга цикла, жанр современный любовный роман, романтическая эротика. Аукционы бывают разными. На них выставляют не только произведения искусств. Но и девушек. Красивых и молодых. Саша по доброй воле «сделала» себя лотом. Потому что иного выхода не видела… Что будет по завершению аукциона – не имеет значения. Врачи поставили ей неутешительный диагноз, по факту вынося приговор. Время на исходе… Донора не нашлось… Чтобы не дать отчаянию поглотить себя, Саша принимает мудрое решение прожить отведенное время с пользой для семьи. Родные сделали всe, чтобы еe спаси. Пришло время их отблагодарить. Но порой Судьба преподносит сюрпризы. В случае Саши в виде опасного мужчины, которого за спиной называют Осетин, купив еe, не пожелал снять с еe лица маску…



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