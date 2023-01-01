Аудиотеатр Сергея Юрского. Выпуск первый. Александр Пушкин,Николай Гоголь
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Аудиотеатр Сергея Юрского. Выпуск первый. Александр Пушкин,Николай Гоголь

Аудиотеатр Сергея Юрского. Выпуск первый. Александр Пушкин,Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика122 мин12+

Сюжет

Первое отделение А.С. Пушкин «В наше время главное – успех, выигрыш, страховка от неожиданностей, но природа человека требует чего-то еще. Жажда, тайный порыв рискнуть всем застрахованным… Это желание постоять на краю пропасти странным образом соединяет нас с людьми пушкинских времен. Дуэль была экстримом тех людей». (Цитата из комментария к произведениям Пушкина) Второе отделение Н.В. Гоголь «Чертовщина сопутствовала этому человеку всю жизнь. Я о Гоголе. Он приехал с „ридной“ Украины с полным набором чертей из народных легенд, песен и анекдотов…В Питере чертей не было, но чертовщина была…» (Цитата из комментария к произведениям Гоголя) повесть «Невский проспект»

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