Attalea princeps. Всеволод Гаршин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«В одном большом городе был ботанический сад, а в этом саду – огромная оранжерея из железа и стекла. Она была очень красива: стройные витые колонны поддерживали все здание на них опирались легкие узорчатые арки, переплетенные между собою целой паутиной железных рам, в которые были вставлены �стекла. Особенно хороша была оранжерея, когда солнце заходило и освещало ее красным светом. Тогда она вся горела, красные отблески играли и переливались, точно в огромном, мелко отшлифованном драгоценном камне…»



Attalea princeps слушать на видеосервисе Wink.