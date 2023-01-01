Аццкий Хай. Михаил Булыух (книга, 2020) слушать онлайн

Вторая книга из цикла «Грязные Игры». Да, Риммон возвращается в мир Грязь. Еще здесь есть Женщина Ф Белом – романтика, тысяча чертей! Много дорог и много встречных-поперечных которых можно и нужно нае… эээ… обмануть, ограбить, убить. Ведь на то есть уйма причин. Лут, рабы, власть… Да и просто в кай�ф. Но могущественные сущности из разных планов бытия строят свои планы вокруг дерзкого демона… С огромным удовольствием представляю Вам восставшего Риммона. Его приключения становятся все интересней… Для нас. А вот ему, несмотря на то, что почти во всех ближайших кустах стоит по роялю с наваленными сверху грудами баянов – как то кисло. А почему? Читайте, и узнаете.



Аццкий Хай слушать на видеосервисе Wink.