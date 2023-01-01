Атлант расправил плечи (краткая версия). Айн Рэнд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Перед вами краткая аудиоверсия книги «Атлант расправил плечи». Айн Рэнд (1905–1982) – наша бывшая соотечественница, крупнейшая американская писательница, автор художественных бестселлеров «Атлант расправил плечи», Источник – книг, оказавших мощнейшее влияние на мировоззрение людей во всем мире. Создатель философской концепции, в основе которой лежит принцип свободы воли, главенство рациональности и «нравственность разумного эгоизма». Ее книги читает весь мир, в США ее романы переиздаются из года в год и по совокупности тиражей конкурируют с Библией. Всемирное признание Айн Рэнд нетрудно объяснить: исключительный дар предвидения в самых разных областях – политике, бизнесе, экономике, общественных отношениях – в сочетании с художественной одаренностью принес ей славу большого писателя и проницательного мыслителя. «Атлант расправил плечи», самое значимое произведение своей жизни, она писала 12 лет.Часть I. Непротиворечие Глава 1. Тема Глава 2. Цепь Глава 3. Верх и низ Глава 4. Недвижные движители Глава 5. Вершина рода д’Анкония Глава 6. Некоммерческая Глава 7. Эксплуататоры и эксплуатируемые Глава 8. Линия Джона Голта Глава 9. Сакральное и профанное Глава 10. Факел Уайэтта Часть II. Или-или Глава 1. Человек земли Глава 2. Аристократия блата Глава 3. Открытый шантаж Глава 4. Последнее слово Глава 5. Счет превышен Глава 6. Чудесный металл Глава 7. Мораторий на мозги Глава 8. Ради нашей любви Глава 9. Лицо без боли, страха и вины Глава 10. Знак доллара Часть III А есть А Глава 1. Атлантида Глава 2. Утопия стяжательства Глава 3. Антиалчность Глава 4. Антижизнь Глава 5. Ревнители общего блага Глава 6. Концерт Освобождения Глава 7. «Вы слушаете Джона Голта» Глава 8. Эгоист Глава 9. Генератор Глава 10 Во имя лучшего в нас



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