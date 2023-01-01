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Атака теней. Алекс Орлов (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Фантастика867 мин16+
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Сюжет
Отставной легионер из спецотряда «Корсар» ушел на покой, занявшись грузовыми перевозками на собственном судне. Однако злодеи вовлекают его в аферу, представив отъявленным преступником. Теперь за ним охотятся полиция и чудовища из параллельного измерения. Ветерану предстоит выдержать проверку на прочность и вышвырнуть «чужих» обратно в их мир. Помочь ему в этом может его матрос Гакет, законспирированный агент спецслужб.
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