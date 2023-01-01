Атака по правилам. Вадим Панов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кровавое побоище в ночном клубе, устроенное прелестной стриптизершей, неожиданно превратившейся в устрашающего монстра, стало лишь одним из эпизодов чудовищного заговора против обитателей Тайного Города. Последние представители древних рас, предки которых правили Землей тысячи веков наза�д, вовсе не были заинтересованы в конфронтации с людьми. Слишком свежи в их памяти костры Инквизиции. Судьбы магов и колдунов, загадка библиотеки Ивана Грозного, возведение и снос Сухаревой башни, невероятные происшествия на улицах сегодняшней Москвы – все это причудливо переплелось в коварной интриге, порожденной желанием одной-единственной ведьмы обмануть Время…



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