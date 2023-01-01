Атака на будущее. Роман Злотников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Исследуя новый маршрут, диггер Данька провалился в неизвестный тоннель и обнаружил древний артефакт – утерянный фрагмент Ипатьевской летописи. Выбравшись на поверхность, парень задается вопросом: что делать с находкой? Отдать ученым? Продать? Но внутренний голос просит не расставаться со страницей, и вот уже со второй «выгодной сделки» Данька опрометью мчится, сжимая в руках бесценный листок. Что таит в себе найденный текст? Быть может, это ключ к безграничным возможностям или просто искусная подделка. Однако выясняется, что за ним охотятся и официальная власть, и путешественники во времени, и тайная организация людей со сверхъестественными способностями. Тогда ценой артефакта становится… жизнь.



Атака на будущее слушать на видеосервисе Wink.