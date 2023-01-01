Ася. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Читает актер театра и кино Народный артист Российской Федерации Игорь Костолевский. Иван Тургенев воспел неразделенную любовь, показав все страдания любящего сердца, встречающего вместо ответного чувства или сострадания, лукавую игру и даже коварство, – и тем не менее продолжающего любить. «Только любовью держится и движется жизнь, только она сильнее смерти, и даже если любовь горька и причиняет страдания, она все равно – счастье. Ведь потерять ее несравненно горше».



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