Ася. Иван Тургенев (книга, 2009) слушать онлайн

Сюжет

Издание содержит повесть «Ася» (1858) великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Ася – натура необыкновенно глубокая и цельная, бежит от своего чувства, когда видит, как не соответствует его силе безвольный человек, которого она полюбила. Произведение включено в программы 5-11 класс�ов средней школы всех уровней обучения, для классной и домашней работы.



Ася слушать на видеосервисе Wink.