WinkАудиокнигиАся. Иван Тургенев
Ася. Иван Тургенев (книга, 2009) слушать онлайн
2009, Аудиокнига
Любовные романы, Русская литература106 мин16+
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Сюжет
Издание содержит повесть «Ася» (1858) великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Ася – натура необыкновенно глубокая и цельная, бежит от своего чувства, когда видит, как не соответствует его силе безвольный человек, которого она полюбила. Произведение включено в программы 5-11 класс�ов средней школы всех уровней обучения, для классной и домашней работы.
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