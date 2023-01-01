Астровитянка. Книга II. Уравнение будущего. Николай Горькавый
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Астровитянка. Книга II. Уравнение будущего. Николай Горькавый

Астровитянка. Книга II. Уравнение будущего. Николай Горькавый (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература, Фантастика595 мин12+
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Сюжет

Девочка Никки живет на Луне и учится в самой престижной школе Солнечной системы. У неe есть друзья, деньги и слава. Она умеет сражаться и учиться, хотя зачастую знает предметы лучше преподавателей, ведь за спиной у неe – единственный по-настоящему разумный компьютер. Она умеет водить космические яхты и мечтает изменить мир с помощью уравнения будущего. А ещe у неe есть враги. Те, кто когда-то убил еe родителей и очень хочет довести дело до конца.

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