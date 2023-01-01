Астровитянка. Книга I. Космический маугли. Николай Горькавый
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Астровитянка. Книга I. Космический маугли. Николай Горькавый

Астровитянка. Книга I. Космический маугли. Николай Горькавый (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература, Фантастика597 мин12+

Сюжет

Еe зовут Никки. Она – Космический маугли. После гибели родителей она осталась совсем одна на крохотном астероиде. Еe единственным другом и наставником был компьютер, который спас ей жизнь и стал частью еe тела. Девочку нашли и вернули в большой мир, но те, кто убил родителей девочки, никогда не оставят еe в покое. Космический Маугли, она должна умереть. Вот только убить еe не так уж просто. У юной и хрупкой девушки – железная воля, отточенный ум и, главное, она умеет находить настоящих друзей.

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