Астрид – хозяйка Рождества. Анна Лерн (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Одинокая жизнь дизайнера игрушек Люды Синицыной в эти Рождественские праздники кажется ещё более унылой и безрадостной. Ни мужа, ни детей, ни смысла… Но в это время случаются самые удивительные и волшебные события, способные перевернуть всё верх дном или вообще переместить в другой мир и в д�ругое тело. Но это не повод унывать, а повод взяться за дело и стать настоящей Хозяйкой Рождества!



Астрид – хозяйка Рождества слушать на видеосервисе Wink.