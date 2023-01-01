Аскетизм 2. Патрик Дж. Холл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В 2019 году Патрик Дж. Холл опубликовал первую книгу о социальном аскетизме, став настоящим прародителем новой идеи и внедрив ее в широкие массы. Продолжение легендарной книги – «Аскетизм 2» – рассказывает о том, каких еще принципов стоит придерживаться начинающим социальным аскетам. Кроме того, в автор отвечает на насущные вопросы читателей, объясняя, как именно может измениться к лучшему их жизнь. Книга содержит нецензурную брань.



Аскетизм 2 слушать на видеосервисе Wink.