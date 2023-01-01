Arthur Conan Doyle. The Lost World / Затерянный мир. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Автор знаменитых рассказов и романов о Шерлоке Холмсе сэр Артур Конан Дойл писал невероятно интересные произведения в жанре научной фантастики. «Маракотова бездна», «Отравленный пояс», «Открытие Рафлза Хоу» и, конечно же, «Затерянный мир»! Повесть написана от имени репортера ежедневной лондонской газеты, но главным ее героем является эксцентричный, обладающий бешеным темпераментом и мощным интеллектом профессор Челленджер. Именно он собирает экспедицию в дебри Южной Америки в поисках земли, на которой сохранилась флора и фауна юрского периода. Ужасные твари населяют этот мир – хищные динозавры, человекообезьяны, ядовитые насекомые. Сможет ли человек ХХ века противостоять им?



Arthur Conan Doyle слушать на видеосервисе Wink.