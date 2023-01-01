Arthur Conan Doyle. Memoirs of Sherlock Holmes / Воспоминания Шерлока Холмса. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Архив Шерлока Холмса" (1921-1927) – последний сборник рассказов Дойля о знаменитом сыщике. За семь лет совместного существования Холмс начал тяготить Дойля. В 1893 году в рассказе «Последнее дело Холмса» автор пытался покончить со своим героем, предав его смерти. Поклонники сыщика, чей интерес только возрастал, были возмущены. Волею судеб в 1901 году Дойль услышал легенды о гигантской собаке-привидении, а так как выдумывать нового героя было ни к чему, он воскресил Холмса, чтобы уже не расставаться с ним до конца своих дней. Так жизнь сыщика растянулась на два сборника рассказов: последовал сборник «Возвращение Шерлока Холмса», а за ним – «Архив Шерлока Холмса». Читает молодой американский актер Бенджамин Сарджент на английском языке. "



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