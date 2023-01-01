Армагеддон и другие рассказы. Герберт Уэллс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В этом сборнике вас собраны аудиоверсии избранных рассказав классика научной фантастики Герберта Уэллса. Его произведения оказали мощнейшее влияние на научно-фантастическую литературу XX века, заявив некоторые ее основополагающие темы: инопланетное вторжение, путешествие во времени, социа�листическую утопию.



Армагеддон и другие рассказы слушать на видеосервисе Wink.