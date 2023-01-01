Армагеддон и другие рассказы. Герберт Уэллс
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Армагеддон и другие рассказы. Герберт Уэллс

Армагеддон и другие рассказы. Герберт Уэллс (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика516 мин12+
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Сюжет

В этом сборнике вас собраны аудиоверсии избранных рассказав классика научной фантастики Герберта Уэллса. Его произведения оказали мощнейшее влияние на научно-фантастическую литературу XX века, заявив некоторые ее основополагающие темы: инопланетное вторжение, путешествие во времени, социалистическую утопию.

Армагеддон и другие рассказы слушать на видеосервисе Wink.

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