Архивариус древнего рода. Элла Рэйн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Жизнь в магическом мире бьет ключом и тайн не ставится меньше. Очередная пятикурсница Академии магических искусств отправляется на практику, правда место не совсем обычное – детективное агентство «Мы бодрствуем всегда», так и адептка не простая – крестница леди Тримеер, и дочь Георга Блэкрэдсана. Семья принимает решение – Лее быть родовым архивариусом. Есть только одна проблема – последний архивариус исчез со всем архивом много лет назад и никто не знает как его найти, а в империи появляется еще одна представительница рода и называет два имени, которые будут бороться за это почетное место. В общем приключения продолжаются, и старые тайны начинают раскрываться."



Архивариус древнего рода слушать на видеосервисе Wink.