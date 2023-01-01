WinkАудиокнигиАрхетип счастья. Все, что нужно знать об аналитической психологии Карла Густава Юнга. Юлия Маслова,Д. Ануров
Архетип счастья. Все, что нужно знать об аналитической психологии Карла Густава Юнга. Юлия Маслова,Д. Ануров (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Психология134 мин16+
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О книге
Почему всe, что вы знали об архетипах до этого момента, неверно? Чем архетипы являются на самом деле? Каким образом они формируют яркие и значимые события вашей жизни? И самое главное – как ваши знания об истинной сути архетипов помогут вам обрести высшую степень свободы и независимости своего «Я�»? На эти вопросы авторы предлагаемой аудиокниги, записанной на студии «Ардис», дают живые и увлекательные ответы, кратко и доступно объясняя самую интересную и необычную психологическую теорию XX века – аналитическую психологию Юнга.
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