Арканум. Корабль из прошлого. Евгений Гаглоев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Евгений Гаглоев «Арканум. Корабль из прошлого» – новая захватывающая серия молодежного фэнтези от автора «Пандемониума» и «Зерцалии». Близнецы Лера и Максим счастливы – впереди отдых и работа на курорте в Новом Ингершаме. Но накануне их приезда в городе происходит землетрясение, а затем море прибивает к пристани почерневший от времени старинный корабль, в трюме которого обнаруживается таинственный груз. Разворачивается цепь странных событий, в них случайно – а может, и неслучайно – оказываются втянуты Лера и Максим вместе со своими новыми друзьями – забавной Светкой и Дэном, чье появление на морском берегу было не менее загадочным, чем появление старинного фрегата. Они даже не догадываются, какие удивительные открытия их ожидают… Но разве может быть иначе, если в городе затаились бывшие члены зловещей корпорации «Экстрополис»?



Арканум слушать на видеосервисе Wink.