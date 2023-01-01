Ариэль. Александр Беляев (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Ариэль – фантастический роман Александра Беляева, жанр научная фантастика. В основу романа положен образ человека, способного летать без каких-либо приспособлений. Ариэля получил уникальные физические способности, но при этом совершенно не способен к жизни в жестоком мире, что делает его игрушкой в руках людей, стремящихся к наживе.



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