WinkАудиокнигиАриэль. Александр Беляев
Ариэль. Александр Беляев (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Фантастика, Классика469 мин12+
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Сюжет
Ариэль – фантастический роман Александра Беляева, жанр научная фантастика. В основу романа положен образ человека, способного летать без каких-либо приспособлений. Ариэля получил уникальные физические способности, но при этом совершенно не способен к жизни в жестоком мире, что делает его игрушкой в руках людей, стремящихся к наживе.
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