Ариэль. Александр Беляев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Когда-то давным-давно в детстве, Александр Беляев мечтал научиться летать, но не на каких-то аэропланах, а просто так, парить в свободном полете, как птица. Но для этого нужны были крылья, и он мастерил их из различного материала. В одном из многочисленных вариантов были веники, которые он привязывал к рукам, пытаясь взлететь. Прыгал он и с отцовским зонтом с крыши. С годами мечта о полетах хоть и отступила на второй план, но полностью не оставила писателя. Нужно отметить, что Александр Беляев был очень мужественным человеком. Перенеся тяжелое заболевание, он вынужден был носить ортопедический корсет и ходить, опираясь на палку. Ему часто снился один и тот же сон: он свободно парит в воздухе. Прикованный к постели, он мечтал о полетах. Так возник замысел «Ариэля», написанного незадолго до войны. «Ариэль» стал последним произведением писателя. Практически предсказанием его смерти.



Ариэль слушать на видеосервисе Wink.