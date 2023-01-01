Ари Ками. Книга 2. Кланы. Александр Гаврилов
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Ари Ками. Книга 2. Кланы. Александр Гаврилов

Ари Ками. Книга 2. Кланы. Александр Гаврилов (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези428 мин16+

Сюжет

«Кланы» – роман Александра Гаврилова, вторая книга цикла «Ари Ками», жанр ЛитРПГ, попаданцы, юмористическая фантастика, бояръ-аниме. Несмотря на полученное наследство в реале и божественный ранг в игре, расслабляться Синдзи некогда. Для того, чтобы сохранить за собой божественный ранг в игре предстоит пройти жесточайший отбор, а к наследству уже тянет свои загребущие руки Клан…

Ари Ками слушать на видеосервисе Wink.

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