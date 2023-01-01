Аргументируй это! Как убедить кого угодно в чем угодно. Никита Непряхин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига озвучена автором. Каждый день независимо от нашей сферы деятельности нам приходится убеждать других в своей правоте. Мы участвуем в переговорах, выступаем публично, проводим совещания или презентации, защищаем проекты и дипломы, устраиваемся на работу, ведем диалоги о повышении зарплаты или продвижении по карьерной лестнице, спорим и полемизируем и дома, и на рабочем месте.Но порой в самый переломный момент в жизни мы не можем найти нужный аргумент, подобрать правильные доводы в защиту своей идеи, достучаться до оппонента и все наши планы, а иногда и жизнь – рушатся. Никита Непряхин, известный бизнес-тренер, автор 5 книг по ораторскому мастерству, основатель тренинговой компании Business Speech, считает, что научиться убедительно говорить и аргументированно отстаивать свою позицию можно и нужно! Автор раскроет все секреты эффективной аргументации в своей новой книге. Слушайте, учитесь и проверяйте себя.



Аргументируй это! Как убедить кого угодно в чем угодно слушать на видеосервисе Wink.