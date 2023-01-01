Ареон. Грани любви. Василина Лебедева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Таинственный Ареон встретил Дарью не радушием, а множеством испытаний, которые едва не сломали девушку. Волшебные создания и магия уже не радуют, и от побега удерживает лишь страх за жизнь родных. Но так ли всe мрачно и безнадeжно, как кажется на первый взгляд? Возможно ли обрести счастье обычн�ой иномирянке, и какова будет цена вспыхнувшей в еe сердце любви? Вторая часть дилогии «Мир Ареон».



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