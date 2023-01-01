Аптекарь. Владимир Орлов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В наши дни существует такое изобилие различных кафе, баров, и закусочных и они настолько плотно вошли в нашу жизнь, что сложно себе представить, как каких-то тридцать лет назад поход в подобное заведение был целым событием и позволить себе подобную роскошь мог далеко не каждый. Поэтому настоящей палочкой-выручалочкой для всех советских страждущих стали пивные автоматы, появившиеся буквально в каждом районе Москвы. За символическую плату любой желающий мог получить здесь кружечку вожделенного пенного напитка. Неудивительно, что подобные питейные заведения стали настоящими точками притяжения для мужчин всех возрастов. Вот и герои книги «Аптекарь» в один из воскресных дней встретились у подобного автомата, чтобы обменяться последними новостями, пропустить по кружечке-другой пивка, ну и как это часто бывает, закрепить полученный эффект чем-то более крепким. В этот раз выбор пал на самый известный русский алкогольный напиток, на который скинулись буквально всем миром. Каково же было удивление друзей-собутыльников, когда из бутылки чистейшей Кашинской, вместо сорокаградусного напитка появилась прекрасная девушка, которая назвала себя то ли феей, то ли берегиней, и пообещала выполнять все желания нового хозяина, выпустившего ее из заточения. Также не пропустите первую книгу серии «Останкинские истории» – «Альтист Данилов»



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