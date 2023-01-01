Аптекарь Освенцима. Неизвестная история Виктора Капезиуса. Патрисия Познер (книга, 2020) слушать онлайн

«Аптекарь Освенцима» – малоизвестная история Виктора Капезиуса, продавца фармацевтической продукции из Румынии, который в возрасте 35 лет вступил в ряды нацистов и в 1943 г. стал главным аптекарем в крупнейшем лагере смерти Освенциме. Частично основываясь на ранее засекреченных документах, Патрисия Познер рассказывает о личности Капезиуса, его бегстве от правосудия и наконец о привлечении его к суду через двадцать лет после окончания войны за многочисленные убийства. Однако «Аптекарь Освенцима» – это гораздо больше, чем рассказ о Викторе Капезиусе. Это история убийств и жадности, уходящая своими корнями в темное сердце Холокоста. История людей, превратившихся в военных преступников, а также отважных выживших в концлагерях и охотников на нацистов.



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