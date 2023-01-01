Антон-Горемыка. Дмитрий Григорович (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

На диске представлена повесть «Антон-Горемыка» видного представителя дворянской литературы Дмитрия Васильевича Григоровича. Повесть входит в золотой фонд русской литературы наряду с книгами Льва Толстого, Федора Достоевского, Николая Лескова. Произведение включено в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения, для классной и домашней работы.



Антон-Горемыка слушать на видеосервисе Wink.