WinkАудиокнигиАнтон-Горемыка. Дмитрий Григорович
Антон-Горемыка. Дмитрий Григорович (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика308 мин6+
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Сюжет
На диске представлена повесть «Антон-Горемыка» видного представителя дворянской литературы Дмитрия Васильевича Григоровича. Повесть входит в золотой фонд русской литературы наряду с книгами Льва Толстого, Федора Достоевского, Николая Лескова. Произведение включено в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения, для классной и домашней работы.
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