Антон Чехов и его братья. Рассказы, письма, воспоминания. Антон Чехов,Михаил Чехов,Александр Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

У писателя Чехова было четверо братьев. Двое старших – Александр и Николай, двое младших – Иван и Михаил. Антон Павлович родился посередке, и так уж вышло, что именно он стал центром этой творческой и озорной вселенной. Вся семья впоследствии держалась на нем. Он вдохновлял и поддерживал, советовал, увещевал, а если требовалось, то и отчитывал братьев. Находил для них работу, оплачивал долги и вытаскивал из тяжелых ситуаций. Братья Чеховы держались друг за друга, даже когда судьба разбросала их по разным городам. Порой ссорились и играли в молчанку несколько месяцев, но в письмах, газетных заметках, карикатурах и рассказах передавали друг другу приветы. В этой аудиокниге собраны произведения Антона Чехова «Детвора», «Певчие», «Налим», «После бенефиса», «Пожар», «Размазня» и «Иван Матвеевич», рассказы Александра Чехова «На маяке», «Цепи» и «Завтра экзамен», рассказы Михаила Чехова «Осень» и «Любовь», воспоминания Николая и Ивана Чеховых, а также письма, в которых раскрываются все непростые моменты семейных отношений.



Антон Чехов и его братья слушать на видеосервисе Wink.