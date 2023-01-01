Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. Нассим Талеб. Ключевые идеи книги.
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Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. Нассим Талеб. Ключевые идеи книги.

Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. Нассим Талеб. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие30 мин16+

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Сюжет

Есть всего десяток книг, которые могут изменить фундаментальные представления о современном мире, и «Антихрупкость» Нассима Талеба — одна из них. Обнаружив, что в Оксфордском словаре нет адекватного антонима к слову «хрупкость», автор предложил неологизм «антихрупкость», чтобы призвать человечество к отрезвлению. Талеб заносчив, претенциозен, хвастлив, но при этом широко эрудирован и обладает всеми чертами пророка. Он рассказывает, как извлекать выгоду из беспорядка и хаоса и как обращать стрессы и катастрофы себе на пользу. Антихрупкость — свойство человеческого социума, который нуждается в беспорядке ради выживания и процветания. Книга анализирует инновации в области медицины и войны, экономики и саморазвития. Все, что не обладает свойством антихрупкости, обречено на неизбежное разрушение.

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