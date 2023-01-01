Анти-Макиавелли, или Опыт возражения на Макиавеллиеву науку об образе государственного правления. Фридрих Великий (книга, 2020) слушать онлайн

ФРИДРИХ II ВЕЛИКИЙ [1712–1786] – король Пруссии в 1740–1786 гг., из династии Гогенцоллернов. Величайший монарх своего времени, выдающийся полководец, один из основоположников прусско-германской государственности. В результате завоевательной политики Фридриха (Силезские войны, 1740–1742 и 1744–1745 участие в Семилетней войне, 1756–1763, в 1-м разделе Польши в 1772) территория Пруссии почти удвоилась. Один из главных представителей «просвещенного абсолютизма», идея которого была ему внушена Вольтером. «Философ на троне», последователь рационалистической философии XVIII века. В 1739 г. молодой Фридрих, еще будучи наследником престола, создал философское сочинение «АНТИ-МАКИАВЕЛЛИ, или Опыт возражения на Макиавеллиеву науку», содержащее критику знаменитого трактата Никколо Макиавелли «Государь». В отличие от Макиавелли, который считал, что ради общественной пользы и процветания государства дозволено все, Фридрих утверждал, что правитель, прежде всего, обязан поддерживать благополучие и процветание своих подданных. Взгляды Фридриха основаны на идеях Эпохи Просвещения о разумных и доброжелательных государственных деятелях, проникнуты гуманизмом и благородством изображаемых идей.



Анти-Макиавелли, или Опыт возражения на Макиавеллиеву науку об образе государственного правления слушать на видеосервисе Wink.