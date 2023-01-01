Анна Каренина (в сокращении). Часть 1. Лев Толстой (книга, 1878) слушать онлайн

Сюжет

«Анна Каренина» есть совершенство как художественное произведение, подвернувшееся как раз кстати, и такое, с которым ничто подобное из европейских литератур в настоящую эпоху не может сравниться, а во-вторых, и по идее своей это уже нечто наше, наше свое родное, и именно то самое, что составляет нашу особенность перед европейским миром, что составляет уже наше национальное «новое слово» или, по крайней мере, начало его, – такое слово, которого именно не слыхать в Европе и которое, однако, столь необходимо ей, несмотря на всю ее гордость. Достоевский Ф.М. Эту книгу превосходно исполнила – Морозова Елена (фильмы: «Дневник его жены», «Коко Шанель и Игорь Стравинский» и др.) Роман в сокращении.



Анна Каренина (в сокращении) слушать на видеосервисе Wink.