Анна Каренина. Лев Толстой (книга, 1878) слушать онлайн

Сюжет

Роман «Анна Каренина» был написан Л. Н. Толстым в 1877 году, а год спустя впервые выпущен отдельным книжным изданием. С тех пор минуло 140 лет. «Анна Каренина» выдержала более 30 экранизаций, бесчисленное количество театральных постановок и переизданий. Но, несмотря на это, постоянно появляются все новые и новые интерпретации этого бессмертного произведения. Ведь темы, затронутые в романе, не теряют и, уверены, не потеряют своей актуальности никогда. Мы ,в свою очередь, рады представить вам аудиоверсию романа «Анна Каренина» в классическом, профессиональном прочтении народного артиста РФ, ведущего актера Малого театра – Александра Владимировича Клюквина.Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©



Анна Каренина слушать на видеосервисе Wink.