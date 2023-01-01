Анна Каренина. Лев Толстой (книга, 1878) слушать онлайн

Сюжет

По словам Ф.М.Достоевского, «Анна Каренина» поразила современников «не только вседневностью содержания, но и огромной психологической разработкой души человеческой, страшной глубиной и силой». Если «Война и мир» – это «энциклопедия русской жизни», то «Анна Каренина» – это энциклопедия человеческих отношений. Это именно тот роман, который заставляет много о чем подумать и во время прочтения и после. Многие даже считают, что нельзя в полной мере оценить гениальность этого произведения, если не было в жизни опыта создания семьи и рождения детей, опыта потери смысла жизни и обретения его, опыта смертельной обиды и прощения. Роман был многократно экранизирован. Роль Анны Карениной играли Грета Гарбо, Вивьен Ли, Софи Марсо, Кира Найтли – любимые актрисы миллионов. Но, только послушав оригинал, вы сможете сами решить, похожа ли Анна хотя бы на одну из них… Это великое произведение вы услышите в исполнении Алексея Багдасарова.



Анна Каренина слушать на видеосервисе Wink.