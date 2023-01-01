Английский за 30 минут (Beginner). Мария Хохарина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Что самое сложное в изучении английского языка? Найти для этого время. Но ведь надо с чего-то начинать? Начните с нашего аудиокурса! Мы создали его для тех, у кого нет возможности учиться часами, но есть большое желание начать понимать английский язык и говорить на нем. Используйте каждую свободную минуту, слушая наш курс в машине, дома или на прогулке. Занимаясь всего по полчаса в день (каждый из уроков длится не более 30 минут), вы усвоите, как строятся английские предложения, научитесь понимать несложную речь и объясняться сами.



Английский за 30 минут (Beginner) слушать на видеосервисе Wink.