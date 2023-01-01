Английский язык за 12 дней: Самоучитель. Отдых за рубежом. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вы собираетесь отдохнуть за границей, но не знаете иностранных языков? Планируете самостоятельное путешествие, но боитесь оказаться в затруднительной ситуации, быть непонятыми обслуживающим персоналом, потеряться на улицах чужой страны? У вас нет времени изучать английский язык, но вы много времени проводите за рулeм? Настоящий аудиокурс позволит за короткий срок освоить самые необходимые обороты, которые помогут почувствовать себя уверенно в любой стране мира. Мы предлагаем вам выучить ходовые фразы, актуальные для любого туриста. Овладев ими, вы сможете самостоятельно приобрести билеты на самолeт и пройти таможню, забронировать номер в гостинице и арендовать автомобиль, поменять деньги, заказать еду в ресторане, купить сувениры, оформить экскурсию, обратиться за медицинской помощью. Вы не заблудитесь в незнакомом городе и не растеряетесь в чрезвычайной ситуации. Курс прочитан носителем языка. Каждый раздел содержит выражения и фразы на определeнную тему и их параллельный перевод на русский язык. Для закрепления и активации материала предлагается обратный перевод с русского на английский. – Прибытие – В гостинице – Передвижение – Деньги – Телефон – Покупки – В ресторане – Экскурсии – Отдых – Медицинская помощь – Различные неприятности Полный список выражений с переводом на русский язык представлен в файле Text.zip



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