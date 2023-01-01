Английский язык за 12 дней: Самоучитель для повседневного общения. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

У вас нет времени изучать английский язык, но вы много времени проводите за рулем? Мы предлагаем вам аудиокурс, который позволит за короткий срок освоить самые необходимые и часто употребляемые выражения и фразы, используемые в повседневной обстановке. Выучив эти обороты, вы сможете понимать английскую речь и быть понятыми в большинстве насущных ситуаций, будете в состоянии поддержать беседу на простые житейские темы, поговорить по телефону, завязать знакомство и, главное, почувствовать себя уверенно во время путешествия или деловой поездки за границу. Каждый раздел курса содержит фразы и выражения на определенную тему и их параллельный перевод на русский язык. Для закрепления и активации материала предлагается обратный перевод с русского на английский. Полный список выражений с переводом на русский язык представлен в папке Text в корневом каталоге диска.



Английский язык за 12 дней: Самоучитель для повседневного общения слушать на видеосервисе Wink.