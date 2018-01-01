Английский язык для студентов. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокурс «Английский язык для студентов» предназначен для студентов, выезжающих за рубеж на обучение, желающих усовершенствовать свои знания английского языка, улучшить произношение и расширить словарный запас. Учебный курс состоит из диалогов начального уровня, разбитых по темам. В каждой теме несколько типовых ситуаций. В начале каждой темы произносятся слова и выражения, которые употребляются в диалогах. Диалоги озвучены профессиональными американскими и русскими дикторами. В процессе прослушивания вы познакомитесь со множеством полезных фраз и речевых оборотов, которые могут пригодиться в реальных жизненных ситуациях. Синхронный дословный русский перевод делает наш курс понятным и хорошо запоминающимся. Слушая наш курс, вы расширите свой словарный запас, улучшите навык восприятия иностранной речи на слух, разовьeте собственную устную речь. © ИДДК



Английский язык для студентов слушать на видеосервисе Wink.