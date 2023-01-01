Английский язык. 1700 распространенных фраз и выражений. Тренажер. (книга, 2020) слушать онлайн

Студия АРДИС представляет аудиокнигу – тренажeр для заучивания 1700 самых распространeнных фраз и выражений английского языка. Чтобы знать иностранный язык – не достаточно просто выучить слова и правила грамматики. Необходимо также понимать и уметь использовать устойчивые фразы и выражения, которые являются специфическими для каждого языка. Английский богат на такие разговорные обороты. Они постоянно встречаются в повседневной речи, в художественных произведениях, фильмах, телевизионных передачах. Предлагаемый тренажeр позволит в короткие сроки освоить самые употребительные и популярные в современном английском языке фразы и выражения, которые помогут поддержать разговор, сделают вашу речь живой, разнообразной и непринуждeнной и позволят увереннее почувствовать себя при общении на английском. Тренажeр будет особенно полезен людям, которые не имеют времени для заучивания, но много времени проводят за рулем. Английские фразы и выражения прочитаны носителем языка и сопровождаются переводом на русский. Полный список фраз и выражений с переводом на русский язык представлен в файле bonus.zip



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