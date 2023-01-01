Английский разговорник для дебилов. Макс Инглиш (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вы наконец собрались в путешествие. Купили билеты, забронили отель, собрали чемодан, сбагрили кошку и одинокий фикус соседской бабусе. Молодцы! Теперь стоило бы побеспокоиться о коммуникации. А, следовательно, без разговорника вам в путешествии делать нечего. Это четвертая книга того самого п�репода, который уже долгие годы борется с алкогольной зависимостью и тупостью студентов. Предыдущие три книги взорвали интернет. Если вы не лишены чувства юмора и самоиронии, эта книга вам понравится. Если вы ханжа и никогда не ругаетесь матом, почитайте что-нибудь другое – омг: здесь всe будет максимально жизненно и нелитературно. Этот разговорник для тебя, дебил!



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