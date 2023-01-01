WinkАудиокнигиАнглийский без переводчика. 200 диалогов. Марина Гацкевич
Английский без переводчика. 200 диалогов. Марина Гацкевич (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Иностранные языки, Детская литература197 мин12+
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Сюжет
Аудиозаписи к книге «Английский без переводчика. Dismiss your Interpreter. 200 useful daily dialogues». Аудиозаписи диалогов выполнены носителями языка и могут быть использованы для тренировки понимания речи на слух.Сборник адресован широкому кругу людей, изучающих английский язык, -учащимся средней и старшей шко�лы, студентам, а также людям любого возраста, желающим повысить уровень владения правильной разговорной речью.
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