Английский без переводчика. 200 диалогов. Марина Гацкевич (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиозаписи к книге «Английский без переводчика. Dismiss your Interpreter. 200 useful daily dialogues». Аудиозаписи диалогов выполнены носителями языка и могут быть использованы для тренировки понимания речи на слух.Сборник адресован широкому кругу людей, изучающих английский язык, -учащимся средней и старшей шко�лы, студентам, а также людям любого возраста, желающим повысить уровень владения правильной разговорной речью.



Английский без переводчика слушать на видеосервисе Wink.