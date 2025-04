Английские пословицы, поговорки и устойчивые выражения. Самоучитель. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Одна из проблем в процессе изучения английского языка – перевод фразеологизмов: пословиц, поговорок, крылатых фраз и других устойчивых оборотов. Знаете ли вы, что выражение between the devil and the blue sea (буквально «между дьяволом и синим морем») переводится на русский язык как между двух огней? Tо call a spade a spade – это не «называть лопату лопатой», а называть вещи своими именами, а a finger in every pie – это не «палец в пироге», а рыльце в пуху? Если в России не ездят в Тулу со своим самоваром, то в Англии не возят уголь в Ньюкасл… У нас куют железо, пока горячо, а у них сушат сено, пока солнце светит. Мы стараемся убить двух зайцев одним выстрелом, а англичане – двух птиц одним камнем. А ведь такие образные словосочетания, которые невозможно перевести дословно, постоянно встречаются не только в кино и на телевидении, в газетах и художественной литературе, но и в повседневной речи носителей языка. В предлагаемом аудиокурсе приведены фразеологизмы, наиболее употребительные в современном английском языке. Для каждого английского выражения приведен дословный перевод и соответствующий русский эквивалент. Во второй части, предназначенной для закрепления материала и самопроверки, вначале звучит русская пословица, а затем – после паузы – ее английский аналог. Полный список фразеологизмов с переводом и эквивалентами представлен в файле bonus.zip



