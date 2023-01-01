Английские неправильные глаголы: Тренажер. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Одна из главных трудностей английской грамматики – огромное количество неправильных глаголов. Они являются частой причиной ошибок и затруднений, поскольку их формы нельзя образовать по правилам, их просто нужно выучить наизусть. Данный аудиотренажeр будет полезен людям, которые не имеют времени для заучивания, но много времени проводят за рулем. Тренажeр разбит на два раздела. В первом озвучены 100 наиболее употребительных неправильных глаголов: приведены их три основные формы и перевод на русский язык. Для закрепления и активации предлагается обратный перевод с русского на английский. Для желающих совершенствовать свои знания во втором разделе представлен дополнительный словарь из 143 глаголов.



Английские неправильные глаголы: Тренажер слушать на видеосервисе Wink.