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Англия. Глазами воронов. Кристофер Скайф (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Учебная и научная литература445 мин12+
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Сюжет
Удивительные истории и уморительные байки от смотрителя воронов в Тауэре. Кристофер Скайф – смотритель воронов в лондонском Тауэре. Эта редкая и воистину уникальная профессия ставит Криса в любопытное положение: никто не видит Англию так, как он. В своей доброй и захватывающей аудиокниге Крис рассказывает о тонкостях своей работы, о тауэрских мифах и, конечно, об Англии, какой еe можно увидеть глазами воронов.
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