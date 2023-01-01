Англия. Глазами воронов. Кристофер Скайф (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Удивительные истории и уморительные байки от смотрителя воронов в Тауэре. Кристофер Скайф – смотритель воронов в лондонском Тауэре. Эта редкая и воистину уникальная профессия ставит Криса в любопытное положение: никто не видит Англию так, как он. В своей доброй и захватывающей аудиокниге Крис рассказывает о тонкостях своей работы, о тауэрских мифах и, конечно, об Англии, какой еe можно увидеть глазами воронов.



Англия слушать на видеосервисе Wink.