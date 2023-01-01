Ангелы Ойкумены. Генри Олди (книга, 2020) слушать онлайн

"Побег на рывок. Ангелы Ойкумены" – фантастический роман Генри Лайон Олди, третья книга из знаменитого цикла «Ойкумена». Долг и любовь рвут на части Диего Пераля, учителя фехтования. Эскалона охвачена войной. Честь дворянина, правда солдата зовут маэстро домой, под знамена родины. Но во тьме космоса еще жива душа Энкарны де Кастельбро. Предложение, которое делают Пералю гематр Яффе и профессор Штильнер, похоже на дьявольский искус. Кто, кроме Господа, волен над жизнью и смертью? Ты будешь проклят, маэстро, что бы ты ни выбрал, ты будешь проклят! Встанешь ли с рапирой против ангела? "Ангелы Ойкумены", финальная книга романа Г. Л. Олди «Побег на рывок» – очередное погружение читателя в фантастические миры Ойкумены. Награды и премии: 1. Книга года по версии Фантлаба / FantLab's book of the year award, 2015 // Лучший роман / авторский сборник отечественного автора 2. «Итоги года» от журнала «Мир Фантастики», Итоги 2015 // Книги – Лучшая отечественная фантастика 3. РосКон, 2016 // Роман. 1 место («Золотой РОСКОН»)



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