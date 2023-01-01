Ангел автор и другие. Джером Джером (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Классик юмористической прозы начала двадцатого столетия Джером Клапка Джером не нуждается в представлении. Его произведения представляют собой своеобразную картину жизни Англии, написанную человеком думающим и остроумным, в совершенстве владеющим юмористическим стилем. Сборник эссе «Ангел, автор и другие» открывают нам немного другого Джерома – блестящего эссеиста и острого сатирика, в творчестве которого начинает проглядывать не только некая грусть, но и зрелая мудрость. Под внешним комизмом скрывается ироничный взгляд писателя на английскую действительность того времени. Перед нами раскрывается нелепость, подчас абсурдность веками устоявшихся норм морали, правил поведения, жизненного уклада.



Ангел автор и другие слушать на видеосервисе Wink.