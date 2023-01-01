Андропов. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию аудиокнигу известного журналиста, международного обозревателя, телеведущего Леонида Млечина «Андропов» из авторского цикла, посвящeнного людям и событиям последних ста лет отечественной истории. Документы о происхождении Юрия Владимировича Андропова, который пятнадцать лет руководил комитетом госбезопасности и еще год с небольшим – всей нашей страной, его анкеты и автобиографии, свидетельство о рождении, школьный аттестат, сведения о его родителях, бабушках и дедушках, справки и характеристики хранились в самом секретном архиве государства. Доступ к документам имели только двое – генеральный секретарь ЦК КПСС и всемогущий начальник общего отдела ЦК. Только они двое – и больше никто! – вообще знали, что в архиве политбюро спрятаны несколько папок, в которых речь идет о детстве, отрочестве и юности Андропова, начинавшего свою жизнь при очень неблагоприятных обстоятельствах. В отличие от многих других секретных папок эти документы рассекречены. Теперь у нас есть возможность разобраться в тайнах этого человека, который оказал столь большое влияние на судьбу нашей страны.



Андропов слушать на видеосервисе Wink.