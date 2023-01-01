Анатомия для ищущих свой пупок. Андрей Шляхов
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Анатомия для ищущих свой пупок. Андрей Шляхов

Анатомия для ищущих свой пупок. Андрей Шляхов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература, Учебная и научная литература349 мин12+

Сюжет

Все самое интересное и актуальное об анатомии! Организм человека изучают три науки – анатомия, физиология и гигиена. Анатомия изучает строение организма. Физиология изучает функции органов и всего организма в целом. Гигиена изучает условия, необходимые для сохранения и укрепления здоровья. Среди трех этих наук самой трудной для понимания, что в школах, что в высших учебных заведениях, традиционно считается анатомия. Бытует мнение, что анатомию можно одолеть только зубрежкой. Зубрить, зубрить и еще раз зубрить! Иначе никак! На самом же деле это не так. Если рассматривать человеческий организм как единую систему, а не набор отдельных органов, то сразу становится ясно, насколько логично он устроен. Нужно не зубрить, а думать – понимать назначение каждого органа, видеть взаимо

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