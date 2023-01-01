WinkАудиокнигиАнатомический жених. Александр Беляев
Анатомический жених. Александр Беляев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Фантастика464 мин12+
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Сюжет
Александр Беляев – признанный мастер научной фантастики. В своих книгах он предсказал появление изобретений, над которыми при жизни писателя лишь посмеивались: камеры для подводной съемки, орбитальные станции и скафандры для выхода в открытый космос, радиолокатор и беспилотные летательные аппараты. Но история показала, что писатель не ошибся в своих прогнозах. Однако в рассказах Беляева встречаются и авантюрные сюжеты. Герои отправляются в опасные путешествия или участвуют в рискованных экспериментах. По этим причинам любое произведение классика остается свежим и оригинальным даже без малого век спустя!
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