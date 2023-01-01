Анастасия. Энергия твоего рода. Том I. Владимир Мегре
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Анастасия. Энергия твоего рода. Том I. Владимир Мегре

Анастасия. Энергия твоего рода. Том I. Владимир Мегре (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Эзотерика520 мин16+
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Сюжет

Новое уникальное издание! Два человека, представители двух разных земных цивилизаций, встретились на безлюдном берегу сибирской реки Обь. Она – представительница древнейшего рода, молодая отшельница сибирской тайги, а он – современный предприниматель, который высмеивал ее образ жизни, философские умозаключения и предсказания. Впоследствии он, оставив бизнес, все же изложил их в своей книге под названием «Анастасия». И вскоре… по миру покатилась необычная информационная волна! Сегодня книги серии «Звенящие кедры России» переведены на 20 языков и с успехом продаются в европейских странах, Америке и Азии, о них высказываются религиозные деятели и ученые. В генной памяти таежной отшельницы Анастасии сохранилась информация, начиная от истоков сотворения человека. Рассказанный ею древнейший обряд способен содействовать сохранению любви до глубокой старости. Перед вами – новое уникальное издание. Ранее нигде не опубликованная информация, изложенная в нем, рассказывает о том, что Анастасия способна не просто предсказывать будущее человечества, но и сама это будущее моделировать.

Анастасия слушать на видеосервисе Wink.

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